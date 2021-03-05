Главный тренер Истиклола Виталий Левченко сообщил, что Юрий Коломоец больше не является трудоустроенным в коллективе.

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"Коломоец больше не игрок нашего клуба. Он приехал не готовым, а ждать мы не можем, пока он наберет форму. Не знаю, есть ли у него предложения от других клубов, скорее, этот вопрос надо поставить его агенту", – цитирует Левченко Footboom.

К слову, украинец присоединился к Истиклолу только в феврале и даже успел выиграть Кубок Федерации футбола Таджикистана. В свое время Юрий Коломоец сыграл один матч за сборную Украины.

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