Коломоец подписал контракт с вице-чемпионом Эстонии

Бывший нападающий Ворсклы Юрий Коломоец продолжит карьеру в эстонской Левадии.

Украинский форвард подписал однолетний контракт с Левадией, сообщает пресс-служба вице-чемпиона Эстонии.

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"Коломоец – достойное дополнение к нашей линии нападения. Юрий – высокий, сильный и очень опытный нападающий, который, как мы ожидаем, будет эффективным вблизи чужих ворот", – сказал Сергей Парейко, спортивный директор Левадии.

Напомним, в декабре Коломоец разорвал контракт с Ворсклой. В нынешнем сезоне нападающий забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за полтавчан. Ранее Коломоец уже выступал за рубежом, проведя полгода в составе венгерского МТК. В Украине, кроме Ворсклы, он играл в Александрии, Горняке, Нефтянике и Кривбассе.

Также в активе 29-летнего нападающего один матч за сборную Украины. Андрей Шевченко доверил ему место в стартовом составе в товарищеском матче против Словакии (2:1).

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