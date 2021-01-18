Украинец зимой был в шаге от трансфера в албанский клуб, но переход сорвался, сообщает Meta-ratings.

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По информации источника, Коломоец согласовал условия контракта с одним из лидеров чемпионата Албании, но клуб не продал игрока, которого должен был заменить наш форвард. Теперь Юрий рассматривает варианты трудоустройства в Казахстане и Румынии.

К слову, последней командой Коломойца была эстонская Левадия, которую он покинул в январе. Также 30-летний футболист успел поиграть за украинские Кривбасс, Александрию, Ворсклу и венгерский МТК. У форварда есть и опыт выступлений за сборную Украины.

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