Коломоец и Лопырёнок перебрались в Таджикистан и уже успели завоевать первый трофей
00:25 - Читати українською
Теперь украинские представители также есть и в таджикском первенстве.
Украинский форвард Юрий Коломоец и защитник Максим Лопырёнок стали игроками таджитського Истиклола, сообщает официальный сайт клуба.
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Последним местом работы Коломойца была эстонская Левадия, а Лопырёнок защищал цвета СК Днепр-1. Украинцы уже успели завоевать первый трофей, помог Истиклолу победить в финале Кубка Федерации футбола Таджикистана.
Напомним, Юрий Коломоец имеет опыт выступлений за сборную Украины, форвард провел одну игру.
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