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Коломоец голом присоединился к победе Левадии с неприличным счетом над прямым конкурентом

21:40 - Читати українською
Коломоец голом присоединился к победе Левадии с неприличным счетом над прямым конкурентом
Юрий Коломоец / ФК Левадия

Левадия уничтожила Тулевик в рамках 15-го тура чемпионата Эстонии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Эстонии 2019/20, 15-й тур

Левадия – Тулевик – 5:1

Голы: Гандо, 14, Рооснуп, 34, 41, Коломоец, 63, Ойгус, 70 – Аллик, 73

Левадия уже на 14 минуте повела в счете благодаря голу Гандо, а до перерыва Рооснуп оформил дубль и сделал преимущество разгромным.

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Во второй половине Левадия продолжила забивать: сначала Коломоец с левой замкнул фланговую передачу, а Ойгус забил уже пятый гол в ворота соперника. Тулевик сыграл лишь один мяч. Отметим, что Коломоец и Очигава провели на поле весь поединок, а еще один украинец – Игорь Жураховский – появился на поле на 76 минуте.

Таким образом, Левадия набрала 27 очков и поднялась на 4 место, Тулевик с 24 пунктами остался пятым.

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Теги
Мир Игорь Игорь Жураховский Зураб Зураб Очигава Левадия Левадия Юрий Юрий Коломоец Украинцы за рубежом
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