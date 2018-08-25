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Коломоец: Александрия набрала хороший ход, но надеемся добиться положительного результата

14:26 18 Читати українською
Коломоец: Александрия набрала хороший ход, но надеемся добиться положительного результата
Юрий Коломоец / Фото: соцсети

Форвард полтавской Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями на матч против Ворсклы.

"Победа над Мариуполем добавила нам настроения, физических сил. Готовимся и настраиваемся на очень тяжелую игру. Надеемся, что подойдем к ней в хорошем состоянии, покажем хорошую игру и сможем добиться положительного для нас результата.

Александрия – Ворскла: анонс матча УПЛ

Александрия сейчас набрала хороший ход, нам знакома эта команда. У них сплоченный коллектив, который долго играет вместе.

На стадионе в Александрии всегда особая атмосфера. Своеобразное поле, стадион, дома Александрия демонстрирует более сильный футбол, чем на выезде", – цитирует футболиста официальный сайт полтавчан.

Матч 6 тура УПЛ Александрия – Ворскла начнется сегодня в 17:00.

Украина6 тур

Александрия - Ворскла: Суббота 25 августа 2018

Александрия
до матча
36
мин
Ворскла
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