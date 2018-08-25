Коломоец: Александрия набрала хороший ход, но надеемся добиться положительного результата

Форвард полтавской Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями на матч против Ворсклы.

"Победа над Мариуполем добавила нам настроения, физических сил. Готовимся и настраиваемся на очень тяжелую игру. Надеемся, что подойдем к ней в хорошем состоянии, покажем хорошую игру и сможем добиться положительного для нас результата.

Александрия – Ворскла: анонс матча УПЛ

Александрия сейчас набрала хороший ход, нам знакома эта команда. У них сплоченный коллектив, который долго играет вместе.

На стадионе в Александрии всегда особая атмосфера. Своеобразное поле, стадион, дома Александрия демонстрирует более сильный футбол, чем на выезде", – цитирует футболиста официальный сайт полтавчан.

Матч 6 тура УПЛ Александрия – Ворскла начнется сегодня в 17:00.