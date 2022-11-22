"На ЧМ-2018 мы стали более тщательно подсчитывать, сколько минут должно быть компенсировано. Мы сказали, чтобы люди не удивлялись, когда резервный судья поднимает табло с цифрой "6", "7" и даже "8".

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Если хочется видеть больше чистого игрового времени, то нужно быть готовыми к такому. Представьте матч с тремя голами. Обычно празднование отнимает минуту-полторы, и вот у вас уже потеряно пять или шесть минут. Мы хотим тщательнее все подсчитывать", – приводит ESPN слова Коллины.

Напомним, что только за второй игровой день ЧМ-2022 рекорд самого позднего гола Мундиаля был дважды побит. Дэви Классен забил в матче Сенегал – Нидерланды на 90+9-й минуте, а Мехди Тареми отличился в матче Англия – Иран на 90+13-й минуте.

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