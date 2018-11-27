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Коллина назвал главное преимущество VAR

10:43 41 Читати українською
Коллина назвал главное преимущество VAR
Пьерлуиджи Коллина / Фото УЕФА

Известный итальянский экс-арбитр Пьерлуиджи Коллина объяснил, какую "болезнь" футбола убивает VAR.

"В целом, в футболе борьба с симуляцией ведется успешно. Я вам больше скажу: внедрение VAR призвано вообще ее искоренить. Уже сейчас мы наблюдаем значительное снижение этого феномена. Сегодня каждый футболист понимает: VAR в состоянии дотянуться до любого угла поля, увидеть любой момент в борьбе. Нарушители заранее понимают, что им просто некуда деваться. Поверьте, что это очень сильный психологический момент.

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VAR прекрасно проявила себя на чемпионате мира-2018, систему опробовали и на Кубке Либертадорес, использовали в Германии, Португалии, Италии, Кореи, Австралии. Внедрение VAR направлено на улучшение и оздоровление футбола, а не является тормозом в развитии ни в коем случае", – цитирует Коллину matchtv.

"VAR – это космос, хочется, чтобы его ввели даже в Первой лиге Украины", – инспектор ФИФА

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Мир Лига чемпионов Пьерлуиджи Коллина Видеоассистент арбитра (VAR)
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