Коллина – о работе VAR: арбитры привыкли самостоятельно принимать решения

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал работу VAR на ЧМ-2018.

"Психологически футбольные арбитры сейчас переживают непростой момент. Они работают десятки лет и привыкли быть боссами, быть главными на поле, привыкли самостоятельно принимать решения.

ФИФА работает над улучшением системы VAR

Мы благодарны судьям за то, что они принимают изменения, за то, что согласились по-другому смотреть на футбол, на свою работу. Они делают большую работу над собой, чтобы принять то, что теперь решение по тому или иному эпизоду может прийти со стороны VAR", – цитирует Коллину ТАСС.