"У обеих команд возникают сложности при стандартах у своих ворот и при острых передачах в штрафную.

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Это связано с концентрацией футболистов, оценкой игровой ситуации и персональной ответственностью игроков за своих соперников. Мы часто видим, что никто конкретно не держит игроков соперника. Я называю это коллективной безответственностью. Во внутреннем чемпионате такая игра без персональной опеки проходит, а на международном уровне наказывают", – сказал Грозный в комментарии Sport.ua.

Напомним, встреча между грандами украинского футбола состоится уже сегодня, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают "горняков" на 7 очков.

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