Дом Майораля загорелся во время церемонии награждения трофеем Сарры. Как информирует ABC, пожар вспыхнул в понедельник, 11 ноября, примерно в 14:50 на верхнем этаже. Пламя перекинулось на карниз крыши, в результате чего также пострадала крыша.

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В двухэтажном шале находились всего две собаки, которые были спасены пожарными. Они были переданы соседям футболиста. Во время пожара Майораль находился на церемонии награждения лучших футболистов Ла Лиги по итогам прошлого сезона. Борха вместе с Альваро Моратой стал лучшим испанским бомбардиром Ла Лиги (15 голов) и получал трофей Сарры.

Сообщается, что источником пожара стал сбой в электросети.

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