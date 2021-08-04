Борец вольного стиля Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио.

Украинка победила в поединке за бронзовую награду представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль Олимпиады в Токио

В напряженной борьбе Ирина Коляденко одолела соперницу со счетом 3:1 и принесла Украине 8-ю бронзовую медаль Олимпиады в Токио.

Отметим, сегодня призерами Игр-2020 также стали Жан Беленюк (золото), Парвиз Насибов (серебро) и украинский дуэт по артистическому плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук (бронза). В общем, украинские атлеты одержали в Токио 11 наград – 1 золотую, 2 серебряных и 8 бронзовых.

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