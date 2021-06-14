Voetbalzone: Захоплива зустріч з Україною

Нідерландська преса готова носити на руках 25-річного Дензела Дюмфріса. Захисник ПСВ відзначився переможним м'ячем на 85-й хвилині, отримавши цілу купу компліментів. Voetbalzone називає молодого гравця "героєм нації".

"Нідерланди розпочали Євро-2020 складною перемогою над Україною. Команда Франка де Бура, який здивував власним вибором на правому фланзі оборони (Патрік ван Анхольт – прим.ред), вирвала три очки за кілька хвилин до фінального свистка. У "помаранчевих" було чимало моментів до перерви, проте за перші 15 хвилин другого тайму вони завдали лише двох ударів. Подвійна перевага господарів буквально розчинилась у повітрі, тож Дюмфрісу довелося надягнути костюм героя.

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Україна розпочала сміливо, утім Нідерланди швидко перехопили ініціативу. Ба більше, "помаранчевим" вдалося потрапити в історію з 7-ма ударами у стартові 10 хвилин – це найкращий показник чемпіонатів Європи з 1980-го. Рання заміна Зубкова нашкодила "cиньо-жовтим", які менш агресивно діяли попереду.

Після перерви гол у ворота Бущана був лише питанням часу. Нідерланди шокували суперника двома результативними ударами за 6 хвилин, однак шедевр Ярмоленка повернув українців у гру. Та біда не приходить одна... Вже за мить Яремчук зрівнює рахунок: Україна низько опускається усім складом, а підопічні Де Бура організовують фінальну навалу. Дюмфріс, який повинен був забивати значно раніше, таки переграє Бущана з другого поверху. Герой!", – тріумфує популярне видання.

MVP Дюмфріс, звісно ж, отримав найвищу оцінку – 8. А ось лідеру та майбутньому новачку Барси – Мемфісу – поставили непристойно мало (4). Нідерландські ЗМІ вважають, що великий галас навколо трансферу 27-річного форварда заважає йому повністю зосередитися на Євро-2020. Читачі Voetbalzone трішки підтягнули Депая вгору (5.6), та це однаково найгірший бал. Ярмоленко (7.9) з Яремчуком (7.1) – в топі українців.

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У Нідерландах неабияк критикували обережний футбол Де Бура напередодні Євро-2020. "Ораньє" пророкували неминучий провал, максимум – вихід з групи. Проте, успішний старт на континентальній першості змусив тамтешніх експертів змінити власну думку.

"Під час суботнього тренування фанатам довелося використовувати літак, аби не допустити, щоб тренер національної збірної обрав схему 5-3-2 на Євро. Однак, банер з написом "Франку, тільки 4-3-3" не вплинув на його підсумкове рішення, як і показово нудні матчі з Шотландією (2-2) та Грузією (3-0). Наставник залишився вірним власним поглядам і не помилився.

Нідерланди провели свою найкращу гру при де Бурі якраз проти хорошої України, створивши безліч гольових моментів. Найпомітнішим серед "помаранчевих" був Дюмфріс. Правий фулбек ПСВ ще в першому таймі змарнував два гарні моменти. Він націлився на трансфер у топовий європейський клуб, і зараз його мрія стала на крок ближчою.

Саме завдяки Дюмфрісу критика "5-3-2" трохи вщухла. Тренер мав рацію: головне не схема, а її інтерпретація. Нідерланди діяли вертикально, обома флангами, швидко виходили у контратаки – працювало майже все. Вчорашня гра обнадіює, адже наступні суперники "помаранчевих" – потенційно слабші за Україну", – зазначає автор. Щоб довести закономірність власної перемоги, нідерландський ЗМІ демонструє статистику очікуваних голів (xG) на Євро-2020. Підопічні Де Бура наразі посідають 5-ту сходинку (1.65), Україна – 10-та (0.56), росіяни – на самому дні.

"Раптово гнів розсіюється"

Схожа риторика простежується на сторінках інших великих видань. "Збірна Нідерландів, до якої ставилися аж надто скептично, відсвяткувала перемогу в стартовому матчі Євро. Раптово гнів розсіюється. Раптово в Нідерландах ніхто не бурчить щодо 5-3-2 або вибору Франка де Бура.

Звісно, цю команду ще можна критикувати, але тріумф з Україною відчиняє перед "помаранчевими" двері у плей-офф. Хороший результат виправдовує довіру до тренера. Футбол, особливо з публікою, є каталізатором радощів у період пандемії. Вдвічі приємніше перемагати з уболівальниками на трибунах", – пише Algemeen Dagblad.

"Дюмфріс та Веггорст – футболісти, які роками здавались приреченими на почесне життя в рядах аматорів, не хотіли здаватися. Обоє пили їли і пили футбол, а потім опинилися на чемпіонаті Європи, у великій команді, з головною роллю. Навіть після фінального свистка вони не вірили, що це сталося. Дюмфріс не вчився на правого форварда. Це те ж саме, що сказати досвідченому тесляру провести електрику, поки кваліфіковані електрики стоять поруч, склавши руки", – виокремлює фігуру сенсаційного захисника ПСВ De Volkskrant.

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