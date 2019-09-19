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Коли перевершуєш Реал, або Дві грудочки попелу як тривога за збірну України: реакція соцмереж на Шахтар – Ман Сіті

14:44 238 Читати українською
Коли перевершуєш Реал, або Дві грудочки попелу як тривога за збірну України: реакція соцмереж на Шахтар – Ман Сіті
Шахтар – Манчестер Сіті: реакція соцмереж на матч ЛЧ 18 вересня 2019
Тарас Котив Тарас Котив

Шахтар без шансів поступився Манчестер Сіті в 1-му турі Ліги чемпіонів 2019/20. Історія повторилася – Гвардіола знову взяв Харків з рахунком 3:0.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

Ман Сіті здобув легку перемогу над Шахтарем. Звісно, могли бути певні варіанти – як мінімум розгрому би уникнули, реалізуй "гірники" свої нечисленні моменти, але іншого підсумку по грі не стояло. Судячи з результату, який Динамо Загреб здобуло в протистоянні з Аталантою, в цій групі все ще може трапитися, а команда Каштру в ній наразі виглядає претендентом на Лігу Європи. Наразі – просто через турнірну таблицю, в якій лідери відзначились розгромами. "Футбол 24" зібрав для вас найцікавіше з реакції експертів та фанатів на поразку чинного чемпіона України.

Шахтар – Манчестер Сіті: легкий розгром від гостей, Мораєс знецінив шедеври Тайсона, Зінченко отримав цікавий знак

Блогер "Футбол 24" та інших видань Сергій Тищенко гадає, що не варто робити глобальні висновки з поразки, адже "рівень команд дуже різний. Очки потрібно брати з Аталантою та Загребом. Сіті не мав жодних проблем по грі, граючи навіть не на половину можливостей. Шахтаря фізично вистачило тільки на один тайм. Найвразливіше місце у складі – центр захисту. Провал від Матвієнка та не найкраща гра від Кривцова".

На думку автора, Коноплянка послабив гру, хоча за версією Instat Євген став 3-м найкориснішим у команді Каштру: "Якщо ще в першому таймі Шахтар бодався, то потім просто здався. Розриви між лініями почалися великі. Складалося враження, що одного гравця у господарів немає. Лавка запасних у Каштру не дуже загалом". Також стало ще більше зрозуміло, чому так не хотіли продавати влітку капітана команди: "Тайсон значить для Шахтаря дуже багато. Без нього було б дуже сумно. Марлос учергове просто випав у великих матчах єврокубків".

Аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь має головне питання після матчу для фахівців: "Чи треба в грі з ТАКИМ суперником ПОСТІЙНО виходити з оборони за допомогою короткого і середнього пасу? Пресинг Манчестер Сіті – це щось! Головне спостереження для керівників багатьох українських клубів. Під час розминки футболістів Манчестер Сіті на полі перебувало 8 фахівців зі штабу команди.

У технічній зоні біля лавки запасних крутилися ще 3 людини, а біля краю поля стояли 4 представники медичного штабу. Скільки в цей момент було обслуговуючого персоналу в роздягальні і на трибуні, нам невідомо. Але ми точно знаємо, що десь ще перебував Хосеп Гвардіола, який САМ вирішує долю всіх цих людей у своїй команді".

Польський блогер Каміл Рогульскі, який вболіває за Шахтар: "На мій погляд, відносно низький рівень УПЛ приспав Шахтар, якщо мова йде про підсилення захисту – аж до трансферу Вітао. З середняками типу Хоффенхайма чи Ліона це вдалося перекривати силою атаки, але з такою сильною командою, як Ман Сіті – шанси нульові".

Графік небезпечних моментів показує закономірність подібної великої поразки Шахтаря. За підрахунками очікуваних голів у всіх стартових матчах ЛЧ, які здійснює компанія Infogol, це четвертий найсправедливіший результат дня – 94,1% відповідності створеному, або за xG Манчестер Сіті награв на 2,8 гола, а донецький клуб – лише на 0.42. Портал зазначає, що команда Гвардіоли залишила позаду банально випадкову поразку від Норвіча, домінуючи над слабким суперником.

Утім, у дечому Шахтар перевершив сам Реал: у підопічних Зідана просто 0 ударів у площину воріт! Жарти жартами, але єдиний прицільний удар Мораєса на всю команду – найгірший результат серед домашніх команд середи 1-го туру Ліги чемпіонів 2019/20. А якщо брати всі 16 клубів-учасників, то лише у Црвени Звезди, яку били на полі Баварії, і Реала, чиї 2 голи не зарахували, було менше.

Вболівальники ставлять на Динамо Загреб у плей-офф ЛЧ, а Вадим Скічко вважає, що вирішальними будуть спарені матчі з хорватами 22 жовтня і 6 листопада.

Блогер і футбольний журналіст Роман Бебех кайфонув від пасів Тайсона, відчув падіння УПЛ на фоні Сіті та пророкує Шахтарю лише боротьбу за Лігу Європи, яку дає 3-є місце.

Вболівальник Динамо, журналіст видання "Футбол" Андрій Шахов вважає, що Ман Сіті може здобути в цій групі 6 перемог, а отже, після фіаско Аталанти шанси Шахтаря – хороші. Хоча "пролетіли зі свистом. Очікувано. 0:3 при двох стійках з одним ударом у ворота не залишають питань, хто сильніший, хто класніший".

Коментатор Роберто Моралес переконаний, що "0:3 – це ще далеко не вся різниця між ШД і МС. Об’єктивна різниця в усьому. Далеко не оптимальний варіант Де Брюйне розриває чемпіона України, і я пишу це без хейту. У таких іграх усі проблеми вилазять назовні. Цього разу матч став чорним днем для Кривцова, проте на Сергія все не спишеш. Каштру спробував ризикнути і прогорів.

Здивував вихід Коноплянки на цілий тайм, сам Євген казав, що нині готовий 25-30 хвилин повноцінно зіграти. Якщо ж проводити проекцію на МС, то це 15-20 хвилин, не більше. Про невдалу спробу поєднати зліва Тайсона з Коно не згадую, треба це побачити в інших ситуаціях, а не за 0:2 з монстром. Дентінью – це абсолютний треш. І його перебування в ШД, і вихід в такій грі на таку позицію. Усе інше – робоче. Тим паче Загреб хлопнув Аталанту, буде весело".

"Дві грудочки яскравого попелу зробив з Матвієнка та Кривцова Ман Сіті", – журналіст Євген Зінченко турбується не через Шахтар, а за збірну України проти Португалії та Сербії.

Блогер-аналітик Андрій Колесник відзначає, що Зінченко після виходу Менді зіграв у центрі поля, хоча "Сіті хвилин 15 чекав фінального свистка без бажання і концентрації в атаці". У відповідь іронізують, що воротар Сіті теж там же непогано почувався. Шахтар не використав єдиний наданий суперником шанс, а у протидії контрпресингу Гвардіоли Норвіч виявився крутішим за "гірників".

Це був один з тих матчів, коли Зінченко на полі впливовіший, ніж Стерлінг, а Манчестер Сіті робить все, що заманеться .

Вболівальники безжалісні. "Другий склад Ман Сіті показав рівень Шахтаря. Дитячий садок". Справді, а ви помітили якісь серйозні проблеми у центрі захисту чемпіонів Англії, в яких вибув не один гравець?

Хммм. Російська газета Спорт-Експрес вважає, що Шахтар проти Ман Сіті 18 вересня 2019 грав у Донецьку.

Румунський коментатор присвятив матч Шахтар – Манчестер Сіті повісті про Луческу.

І трохи Брутального та тролінгу.

!!!

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

"Пеп намагається перетворити водія автобусу на центрального захисника". А може б, так Гвардіола (не двійник. а справжній) і центрбекам Шахтаря майстер-клас зробив?

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