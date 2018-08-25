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Кольцов: Хотели сыграть компактно против Шахтера, но как-то быстро дважды пропустили

13:09 8 Читати українською
Кольцов: Хотели сыграть компактно против Шахтера, но как-то быстро дважды пропустили
Виталий Кольцов / Фото: ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Виталий Кольцов поделился впечатлениями от матча против Шахтера.

"Хотели сыграть по-другому, но как-то быстро пропустили первые два гола в контратаках, Шахтер этим славится. Хотели сыграть компактно, но не получилось.

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Затем пропустили еще два необязательных гола в первом тайме.В такой ситуации нам было трудно что-то противопоставить Шахтеру в этой игре", – сказал игрок в эфире телеканала "Футбол 1".

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Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
2 : 5
Шахтер
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Олимпик Олимпик Виталий Кольцов Виталий Кольцов Олимпик - Шахтер
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