Кольцов: Хотели сыграть компактно против Шахтера, но как-то быстро дважды пропустили

Полузащитник Олимпика Виталий Кольцов поделился впечатлениями от матча против Шахтера.

"Хотели сыграть по-другому, но как-то быстро пропустили первые два гола в контратаках, Шахтер этим славится. Хотели сыграть компактно, но не получилось.

Олимпик – Шахтер – 2:5 – видео голов и обзор матча

Затем пропустили еще два необязательных гола в первом тайме.В такой ситуации нам было трудно что-то противопоставить Шахтеру в этой игре", – сказал игрок в эфире телеканала "Футбол 1".

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