Как известно, в матче квалификации на чемпионат мира 2022 года между Боснией и Герцеговиной и Финляндией травму получил защитник хозяев Сеад Колашинац. Незадолго до перерыва Юкка Райтала прыгнул сзади в голеностоп представителю Арсенала. Врачи под руки вывели Сеада с поля, а арбитр показал нарушителю красную карточку.

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Как сообщает Dnevni avaz, Колашинац сразу отправился в больницу Зеницы, где ему наложили на ногу гипс. Точные сроки возвращения игрока пока неизвестны, но очевидно, что с Украиной он не сыграет. Тем более, что турнирной мотивации у балканцев уже нет.

К слову, в лазарете сборной Боснии и Герцеговины также находится основной нападающий Эдин Джеко, который продолжает восстанавливаться после мышечной травмы. 35-летний футболист даже не попал в заявку боснийцев на вчерашний матч с Финляндией, и его участие в поединке с "сине-желтыми" под большим вопросом.

Напомним, во вторник, 16 ноября, Босния и Герцеговина будет принимать сборную Украины. Для хозяев борьба за плей-офф уже завершилась – поражение от финнов перечеркнуло все планы подопечных Ивайло Петева.

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