36-летний серб расторг с Интером контракт, рассчитанный до июня 2022 года, информирует журналист Николо Скира .

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Более того, как сообщает Sempre Inter , Коларов может принять решение о завершении игровой карьеры и начале тренерской. Ему предлагают остаться в Милане и стать членом штаба "нерадзурри".

Напомним, в Интер Александар перебрался в сентябре 2020-го, до перехода серб зажигал в Роме, Манчестер Сити, Лацио и на родине. В этом сезоне провел всего 44 минуты в 4 поединках за миланцев.