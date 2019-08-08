Коларов феноменально забил Атлетику со штрафного

Защитник итальянской Ромы Александр Коларов в очередной раз доказал, что является настоящим мастером исполнения стандартов.

Серб отличился красивым голом в контрольном матче против Атлетика из Бильбао.

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На 59-й минуте Рома получила право на штрафной в 35-ти метрах от ворот басков. К мячу подошел Коларов и по-настоящему мастерским ударом вогнал его в девятку ворот Симона – эффектный прыжок голкипера лишь добавил голу зрелищности.

Отметим, что спарринг Ромы и Атлетика завершился вничью 2:2. В составе "волков" также с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини, а за "львов" отличились Икер Муньяин и Рауль Гарсия.