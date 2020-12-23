Опытный форвард подписал контракт с "черно-золотыми", сообщает официальный сайт клуба.

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Райт-Филлипс переехал в Огайо на правах свободного агента. С Коламбусом он подписал 1-летний контракт. В новой команде Райт-Филлипс будет выступать под 99-м номером. Президент Крю Тим Безбатченко объяснил подписание воспитанника Манчестер Сити желанием бороться за трофеи и в 2021 году.

Брэдли Райт-Филлипс дебютировал на профессиональном уровне за "горожан" еще в сезоне 2004/05, но закрепиться в Манчестере не смог. Позже он защищал цвета Саутгемптона, Плимута, Чарльтона, Брентфорда, а в 2013-м перебрался за океан.

В североамериканской МЛС нападающий свыше 6 лет выступал за Нью-Йорк Ред Буллс, а сезон-2020 провел за Лос-Анджелес. В этом году в активе Райт-Филлипса 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

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