"Бараны" на своем официальном сайте объявили об увольнении нидерландца Филлипа Коку.

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Команда после 11 туров имеет лишь одну победу в своем активе и с 6 очками закономерно занимает последнюю строчку Чемпионшипа. Дерби вместе с Коку уволил и его помощников, но имя нового тренера пока не назвал.

Среди претендентов на мостик наставника "баранов" называли Уэйна Руни, который выполнял функции играющего тренера.

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