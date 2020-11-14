Коку уволен с поста главного тренера Дерби Каунти – команда на дне Чемпионшипа
20:09 - Читати українською
Дерби Каунти попытается спасти свое катастрофическое положение с новым тренером.
"Бараны" на своем официальном сайте объявили об увольнении нидерландца Филлипа Коку.
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Команда после 11 туров имеет лишь одну победу в своем активе и с 6 очками закономерно занимает последнюю строчку Чемпионшипа. Дерби вместе с Коку уволил и его помощников, но имя нового тренера пока не назвал.
Среди претендентов на мостик наставника "баранов" называли Уэйна Руни, который выполнял функции играющего тренера.
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