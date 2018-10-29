Кокорин остается в СИЗО на 2 месяца

Нападающий Зенита Александр Кокорин продолжит находиться в следственном изоляторе до 8 декабря, поскольку московский городской суд отклонил апелляцию футболиста.

Московский городской суд вынес решение по апелляции нападающего Зенита Александра Кокорина против меры пресечения в виде содержания футболиста в следственном изоляторе.

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Игрок стремился выйти на свободу под залог в 10 млн рублей, а издание mk.ru сообщает, что он говорил с судьей со слезами на глазах, просив его отпустить.

"Московский городской суд постановил оставить решение Тверского районного суда без изменений", – передает слова судьи Ивановой Чемпионат.

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Ранее аналогичное решение было принято по хавбеку Краснодара Павлу Мамаеву, также под стражей оставили младшего брата Кокорина Кирилла.

Напомним, футболисты обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя журналистки Первого канала.