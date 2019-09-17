Коке: Матч Лиги чемпионов против Ювентуса не будет местью для Атлетико

Полузащитник Атлетико Коке поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

"Матч против Ювентуса – это не месть. Каждый сезон отличается. Нас ждет игра против одной из лучших команд мира, это будет хороший матч.

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Что действительно важно – выйти из группы. Это наша цель – такая же, как и победы в целом, неважно, это в матче против Ювентуса и против любой другой команды.

Ювентус – это не только Криштиану Роналду. Мы уважаем всех их игроков. Можем только надеяться, что Роналду проведет не лучшую свою игру, а мы будем стараться накрывать его, чтобы он не сделал то, что в прошлый раз", – цитирует Коке Marca.

Напомним, в прошлом сезоне именно Ювентус выбил Атлетико на стадии 1/8 Лиги чемпионов благодаря хет-трика Роналду. Матч группового этапа Атлетико – Ювентус состоится 18 сентября, начало в 22:00.

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