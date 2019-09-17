toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Коке: Матч Лиги чемпионов против Ювентуса не будет местью для Атлетико

20:00 24 Читати українською
Коке: Матч Лиги чемпионов против Ювентуса не будет местью для Атлетико
Коке / Marca

Полузащитник Атлетико Коке поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

 

"Матч против Ювентуса – это не месть. Каждый сезон отличается. Нас ждет игра против одной из лучших команд мира, это будет хороший матч.

Игуаин осатанел во время тренировки – пострадал один из тренеров Ювентуса

Что действительно важно – выйти из группы. Это наша цель – такая же, как и победы в целом, неважно, это в матче против Ювентуса и против любой другой команды.

Ювентус – это не только Криштиану Роналду. Мы уважаем всех их игроков. Можем только надеяться, что Роналду проведет не лучшую свою игру, а мы будем стараться накрывать его, чтобы он не сделал то, что в прошлый раз", – цитирует Коке Marca.

Напомним, в прошлом сезоне именно Ювентус выбил Атлетико на стадии 1/8 Лиги чемпионов благодаря хет-трика Роналду. Матч группового этапа Атлетико – Ювентус состоится 18 сентября, начало в 22:00.

Роналду и Симеоне готовятся показать яйца, Клопп попытается взять Неаполь, дебют Малиновского – главное в первом туре ЛЧ

blog_ava
Сербия – Украина: команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч отбора к Евро-2020
15:37
1638
Теги
Лига чемпионов Атлетико - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Коке Коке Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
1
мин
Наполи
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук