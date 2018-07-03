Коке: Лопетеги был нашим лидером, и после его увольнения ситуация оказалась тяжелой

Полузащитник сборной Испании Коке оценил выступление своей команды на ЧМ-2018.

"Лопетеги был нашим лидером, и после его увольнения ситуация оказалась тяжелой. Мы знали, что во время матчей нам все равно нужно выкладываться на 100 процентов. И Йерро делал все возможное, и игроки пытались. Не знаю, останется ли Йерро. Но у нас сильная команда, которую нельзя потерять.

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Нам грустно. Ушел Иньеста. Мы надеемся, что в следующем цикле новые игроки принесут свежие идеи", – цитирует Коке Marca.

Напомним, что Хулена Лопетеги уволили с поста главного тренера команды за день до старта ЧМ-2018. На место Лопетеги был назначен Фернандо Йерро, с которым команда вышла в 1/8 финала турнира и уступила сборной России в серии пенальти.