Коке готов сыграть против Барселоны – Диего Коста получил травму

Полузащитник Атлетико Коке восстановился после травмы к матчу 13 тура Ла Лиги против Барселоны. Зато Коста получил повреждение ноги.

Коке вернулся в общую группу Атлетико во вторник, 13 ноября, восстановившись после травмы, сообщает официальный сайт "матрасников".

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Из-за повреждения хавбек пропустил поединки Ла Лиги против Леганеса и Атлетика, матч Лиги чемпионов против Боруссии Д, и противостояние с Сант-Андреу в Кубке Испании.

Таким образом, Коке сможет сыграть в домашнем матче 13 тура Ла Лиги против Барселоны, который состоится 24 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Правда, у форварда Диего Косты ушиб ноги, характер травмы и срок восстановления пока не известны. Игрок тренируется по индивидуальной программе.

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