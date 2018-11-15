toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Коке готов сыграть против Барселоны – Диего Коста получил травму

18:23 18 Читати українською
Коке готов сыграть против Барселоны – Диего Коста получил травму
Коке / ФК Атлетико

Полузащитник Атлетико Коке восстановился после травмы к матчу 13 тура Ла Лиги против Барселоны. Зато Коста получил повреждение ноги.

Коке вернулся в общую группу Атлетико во вторник, 13 ноября, восстановившись после травмы, сообщает официальный сайт "матрасников".

Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

Из-за повреждения хавбек пропустил поединки Ла Лиги против Леганеса и Атлетика, матч Лиги чемпионов против Боруссии Д, и противостояние с Сант-Андреу в Кубке Испании.

Таким образом, Коке сможет сыграть в домашнем матче 13 тура Ла Лиги против Барселоны, который состоится 24 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Правда, у форварда Диего Косты ушиб ноги, характер травмы и срок восстановления пока не известны. Игрок тренируется по индивидуальной программе.

Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам

Испания13 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Барселона: Воскресенье 25 ноября 2018

Атлетико
до матча
10
дн
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Атлетико - Барселона Коке Коке Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
33
мин
Бельгия
21:45
Исландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук