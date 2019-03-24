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Кокаин на матче Англия – Чехия: скандальное расследование из туалетов легендарного Уэмбли

21:35 80 Читати українською
Кокаин на матче Англия – Чехия: скандальное расследование из туалетов легендарного Уэмбли
Уэмбли / Фото Virgin Experience Days

В Англии разгорелся очередной скандал вокруг лондонского стадиона Уэмбли.

24’ Рахим Стерлинг
47’ Харри Кейн
62’ Рахим Стерлинг
68’ Рахим Стерлинг
84’ Томаш Калас
 

После отборочного матча к Евро-2020 Англия – Чехия (5:0) журналисты The Telegraph провели необычное расследование.

Англия – Чехия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Несколько представителей издания вооружились специальными приборами и "прогулялись" туалетами Уэмбли, чтобы проверить наличие следов употребления кокаина.

Результат шокировал журналистов, ведь приборы показали, что в половине проверенных кабинок обнаружены следы употребления наркотиков.

По информации издания, в исследовании приняли участие 20 "кабинок-респондентов".

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Теги
Евро-2020 Уэмбли Англия футбольные курьёзы Англия - Чехия
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