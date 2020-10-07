Португальский хавбек Фабиу Коэнтрау после длительного отдыха снова выйдет на поле.

Бывший защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау решил возобновить профессиональную карьеру. 32-летний португалец снова будет выступать за Риу Аве.

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Напомним, 32-летний футболист провел сезон 2018/19 в составе середняка португальской Примейра-лиги, после чего решил повесить бутсы на гвоздь.

Фабиу подписал соглашение до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

К слову, Коэнтрау – воспитанник Риу Аве. Наибольшей славы достиг во время выступлений за мадридский Реал (2011-2015 годы), из которого и вернулся в родную команду в 2018 году на правах свободного агента.

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