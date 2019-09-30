Когут: СК Днепр-1 давалась игра против Динамо

Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут прокомментировал поражение от Динамо (0:2) в матче 9 тура УПЛ.

"Против Динамо все игры тяжелые, но мне показалось, что игра нам давалась, и мы могли рассчитывать на более положительный результат.

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Слабый первый тайм? Вам показалось так, мне – иначе. Мы выполняли тактику тренера, и у нас получалось выбегать в контратаки. Правда, не всегда они завершались ударами по воротам, но мне показалось, что мы достойно выглядели.

Судейство? Есть компетентные органы, которые всем этим занимаются. Я комментировать судейство не буду. Мое дело – играть в футбол", – цитирует Когута официальный сайт СК Днепр-1.

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