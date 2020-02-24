"Когда зашли в раздевалку, минут 10 молчали": вратарь Десны рассказал, как команда отреагировала на поражение от Шахтера

Голкипер Десны Евгений Паст рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с Шахтером в 19 туре УПЛ.

"Конечно, обидно проигрывать на последних секундах. Уже шла 95 минута и мы все надеялись на положительный результат. Тем более, что игра давалась. У них была всего пара серьезных моментов за весь матч. Когда зашли в раздевалку, минут 10 молчали. Ну ничего, нужно двигаться дальше. Надеюсь, в следующих матчах нам больше повезет.

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С выходом Тайсона и Марлоса "горняки" стали играть острее. Пошла фирменная игра.

Еще не смотрел эпизод с отмененным голом Гуцуляка. Говорят, что был офсайд у Филиппова.

Мое отношение к VAR? После этой игры или вообще? После этой игры – не очень. А в целом надо внедрять, ведь вся Европа этим пользуется. Интересная новинка, но слышал, что еще будут вводиться поправки", – цитирует Паста Footboom.

Напомним, арбитр Матча Евгений Арановский отменил гол Десны во втором тайме после применения VAR. Видеоповтор показал, что форвард Александр Филиппов, который ассистировал Гуцуляку, находился в офсайде.

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