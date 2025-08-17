Дебют украинского защитника Ильи Забарного за ПСЖ уже не за горами.

Илья Забарный полноценно тренируется с ПСЖ перед стартом сезона, который для команды Луиса Энрике начинается в воскресенье, 17 августа, матчем против Нанта.

Луис Энрике заинтриговал относительно возможного дебюта Забарного за ПСЖ: "Для нас важно иметь такого игрока как он"

Именитые французские издания Le Parisien и L'Equipe в своих превью к встрече с "канарейками" попытались спрогнозировать стартовый состав ПСЖ. Оба ресурса поставили в основу Илью Забарного. В обоих случаях напарником по центру обороны видят Вильяма Пачо.

К слову, матч между Нантом и ПСЖ начнется в 21:45 по киевскому времени.

