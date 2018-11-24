"Когда вы знаете правду, то не боитесь лжи", – Рамос ответил на обвинения в употреблении допинга

Защитник Реала Серхио Рамос опроверг опубликованную Football Leaks информацию о том, что он провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против Ювентуса в 2017 году.

"Это очень сложный вопрос. Я должен защитить себя и выступить со своей командой юристов против этих заявлений.

Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football Leaks

Я прошел 250 или 300 допинг-тестов за всю карьеру и никогда не проваливал их, никогда не было никаких нарушений.

Мы знаем, что это за публикации. Они угрожали нам обнародованием информации месяц или полтора назад. Когда вы знаете правду, то не боитесь лжи. Это попытка испортить мой имидж и профессиональную репутацию", – цитирует Рамоса ESPN.

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