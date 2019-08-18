"Когда вместо Михайличенко поставили Сабо, моя карьера в Динамо завершилась", – экс-защитник киевлян

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Александр Яценко вспомнил работу под руководством старого-нового главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

"Поехал на чемпионат Европы с Яковенко в Швейцарию. Мы проиграли испанцам в полуфинале по пенальти. Вернулся, был матч с Трабзонспором, который проиграли в Киеве 1:2. Михайличенко уволили, поставили Сабо. После этого моя карьера в Динамо закончилась.

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Мне очень понравилось работать с Алексеем Михайличенко. Павел Яковенко заложил во мне такое понятие как терпение. Ни один тренер не давал такие нагрузки, которые были у Павла Александровича. Михайличенко и Литовченко – прекрасные специалисты, а главное – замечательные люди.

Работая с каждым из этих специалистов были как положительные, так и отрицательные моменты. Я многому научился в плане понимания футбола, а также как себя вести в определенных сложных жизненных ситуациях.

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Важно, что мне удалось получить новые знания от каждого тренера, с которым работал. Конечно, от кого в большей степени, от кого в меньшей. Все эти тренеры повлияли на мое становление", – сказал Яценко FC Dynamo Nation.