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Когда вернется УПЛ – СМИ назвали новую дату

14:21 174 Читати українською
Когда вернется УПЛ – СМИ назвали новую дату
Динамо – Заря / Фото из открытых источников

Сезон в чемпионате Украины могут возобновить уже в этом месяце.

Telegram-каналу Динамо Киев Inside стали известны предварительные даты доигрывания матчей чемпионата Украины, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Учитывая, что выход из карантина на государственном уровне должен состояться 11 мая, он выглядит следующим образом.

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12-29 мая – подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба. После того, как клубы пройдут процедуру тестирования, еще 13 дней займет сам процесс подготовки.

30 мая – 24 тур
6 июня – 25 тур
10 июня – 1/2 финала Кубка Украины
13 июня – 26 тур
17 июня – 27 тур
20 июня – 28 тур
27 июня – 29 тур
4 июля – 30 тур
8 июля – 31 тур
11 июля – 32 тур
15 июля – финал Кубка

Что касается плей-офф за определение участников Лиги Европы, то в планах УПЛ провести матчи 21 и 24 июля соответственно.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Теги
коронавирус УПЛ Кубок Украины формат УПЛ Кубок Украины 2019/20
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