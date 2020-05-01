Когда вернется УПЛ – СМИ назвали новую дату

Сезон в чемпионате Украины могут возобновить уже в этом месяце.

Telegram-каналу Динамо Киев Inside стали известны предварительные даты доигрывания матчей чемпионата Украины, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Учитывая, что выход из карантина на государственном уровне должен состояться 11 мая, он выглядит следующим образом.

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12-29 мая – подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба. После того, как клубы пройдут процедуру тестирования, еще 13 дней займет сам процесс подготовки.

30 мая – 24 тур

6 июня – 25 тур

10 июня – 1/2 финала Кубка Украины

13 июня – 26 тур

17 июня – 27 тур

20 июня – 28 тур

27 июня – 29 тур

4 июля – 30 тур

8 июля – 31 тур

11 июля – 32 тур

15 июля – финал Кубка

Что касается плей-офф за определение участников Лиги Европы, то в планах УПЛ провести матчи 21 и 24 июля соответственно.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ