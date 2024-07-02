"Мбаппе делает слишком мало. Где его скорость? Его игра из глубины? Где его резкие передачи, которые раньше мучили оборону соперников? Килиан Мбаппе, которому мешает маска и сломанный нос, не имеет (пока что?) ритма для Евро.

Евро-2024: определилось три пары 1/4 финала

Он все время просит мяч, пытается изменить ситуацию, когда он у него, а его игра без мяча просто ужасна. Как следствие, его футбол легко читается, и защита соперника это поняла. Один гол с пенальти в трех матчах – это слишком мало для игрока его калибра. Больше, чем статистика, общее впечатление оставляет желать лучшего. Когда вернется настоящий Мбаппе?

Гризманн – тактический шедевр. Дидье Дешам, возможно, и был в восторге от игры Антуана, но нам интересно, видели ли мы ту же игру, что и он. Да, его вице-капитан, выстроившись на позиции правого вингера, присутствовал в плане духа и воли к победе... И он все еще является таковым.

Что же до остальных, то на мяче все было не совсем блестяще. Мягко говоря. Его недостаток скорости и ударной силы на этой позиции слишком велик, чтобы он мог что-то изменить. Он выполнял инструкции, как хороший солдат, но, видимо, не получал от этого удовольствия. Играя на трех разных позициях в трех матчах, и выйдя на замену против Польши, он ничего не показал и ничего не сделал. Гризманн дело – это расточительство", – написано в Le Figaro.

Франция дожала Бельгию и с рекордом пробилась в 1/4 финала Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры