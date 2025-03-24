“Когда Ванат забивает, кричите мне здесь: "Ванат гол, Ванат там то, это". Сейчас провалили игру, не получилось ничего, что задумывали, и теперь вы его п******е?

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Ну ребята, что вы хотите услышать? Вы хотите, чтобы я сейчас х*****л всю сборную или х*****л Ваната? Это так не работает. Вы тут поставьте какие-то рамки или приоритеты. А то Ванат забил, вы Милевскому говорите: "Ванат, Ванат", а сейчас у Ваната не пошла игра и вы ждете от меня ненависти какой-то к нему или плохих слов?" – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, сборная Украины проиграла команде Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций. По сумме двух поединков украинцы уступили со счетом 3:4 и не вышли в элитный дивизион турнира.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций