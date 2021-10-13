"Мне понравилось, что участники матча были достаточно самокритичны. Они, в принципе, разобрали ситуацию изнутри. Босния не была тем соперником, которого можно было отпускать. Эту Боснию нужно было брать, тем более, игра складывалась для нас как можно лучше.

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Сейчас можно говорить все, что угодно, подстраивая под результат. Начиная от тактики и заканчивая подбором исполнителей. Но что это изменит? Это не вернет Малиновского в сборную Украины. Вот вы критикуете Зубкова, Булецу. Петраков говорит, что не было креативного футболиста центра поля, который мог бы заменить Шапаренко. Так Малиновский и в Бельгии играл на позиции 8-го номера и в Аталанте. Он играет на позиции инсайда, может там усилить. Но это решение и ответственность тренера. Потом говорим о том, что у нас батарейки садятся после 60-й минуты. Боснийцы просто выпустили двух свежих футболистов, и они обеспечили эту динамику, более качественный контроль мяча.

Далее говорим о такой вещи, как солидность сборной Украины. Когда ты выигрываешь матч, то должен уметь контролировать ситуацию. Держать мяч, заставить соперника немного побегать. В свое время у нас это выходило, а сейчас – нет. Сейчас у нас другие футбольные постулаты и философия.

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Сейчас все немного расстроены, но как говорил Сергей Назарович Бубка – пока у тебя есть последняя попытка, ты не проиграл. У нас еще есть эта попытка, все может развернуться положительно в групповом турнире. Поэтому давайте жить надеждой, что в Боснии все удастся, а также болеть за ничью в матче финнов и боснийцев.

Этот матч показал, что Боснию мы должны обыгрывать. Без всяких "но", скидок и пиетета. Там один топовый футболист – это Эдин Джеко. Мы сильнее по всем компонентам. Но нужно договариваться в раздевалке. Этот матч показал, что когда ты имеешь в кармане 200 гривен, то разбрасывать их – это безумная дуристика. Для меня отсутствие Малиновского в сборной – это разбрасывание богатством, которого у тебя нет. Вот такие моменты. Мне жаль, что мы упускаем такие ситуации. Обыграли Финляндию, играем дома – выигрывай два матча и выходи в плей-офф. А сейчас снова валидол, корвалол, в церковь и ставь свечку за Финляндию, Боснию, ничью.

Не факт, что мы бы выиграли с Малиновским, Зинченко, Миколенко. Но хуже всего то, что мы сами себе создаем грабли и наступаем на них", – заявил Вацко в эфире канала "Футбол".

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