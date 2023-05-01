"Сейчас, честно говоря, скучная работа. Понемногу начинаю вливаться. Только вчера снял специальную обувь. Первый этап после операции скучный, но эта работа необходима. Прокачиваю голеностоп, мышцы, работаю над прессом, руками.

Петряк вспомнил, кто пригласил его вернуться в Шахтер: "Спросил меня, не боюсь ли я"

Когда узнал, что мне нужна операция, немного впал в депрессию, но два-три дня и отошел. Понял, что ничего не могу изменить, а плакать – это не выход. Работаю с хорошим настроением. Период реабилитации – три месяца, но зная себя и наших врачей, думаю, что восстановлюсь за полтора.

Как я травмировался? Шел дождь, и было скользко – я бежал за мячом, быстро остановился, ноги поехали, и я своим же весом упал на ногу. Услышал хруст три раза. Потом, когда сделали МРТ, сказали, что я порвал все, что можно. Я команде на поле уже не помощник, но стараюсь помогать в раздевалке и на тренировках, поддерживать атмосферу", – сказал Петряк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, 29-летний вингер в текущем сезоне провел за Шахтер 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал ещё два гола