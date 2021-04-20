"Я могу выразить только свое мнение о том, что я знаю сегодня. Это всего лишь заявление, не более того. Я хотел бы, чтобы президент комитета объехал весь мир и объяснил свои решения. Я поддерживаю свой клуб, я знаю людей и являюсь частью этого клуба, но у меня также есть собственное мнение. Я хотел бы быть четким, когда у нас будет вся информация. Вот почему для всех нас, менеджеров шести команд АПЛ, эта ситуация очень неудобная.

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Европейская Суперлига – это зародыш, который пока даже не дышит. Такова реальность. Мы собираемся сыграть в Лиге чемпионов на следующей неделе и постараемся выйти в финал. В следующем сезоне мы также будем играть в еврокубках, потому что мы это заслужили и выиграли на поле. У Аякса четыре или пять титулов в Лиге чемпионов, но его не будет в этой лиге? Они должны разъяснить это всем нам. Каждый клуб отстаивает свою позицию. Не надо быть циничным, хотя у каждого свои интересы. АПЛ, УЕФА – все заботятся о своих интересах.

УЕФА тоже потерпел неудачу в этой ситуации. Им нужно было общаться и реагировать раньше. Они должны уточнить, потому что у меня нет всей информации, чтобы высказать свое мнение. Впрочем, когда усилия никак не влияют на успехи – это не спорт", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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