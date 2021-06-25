Трехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен не теряет оптимизма, когда травмируется, и вспоминает о футболе.

Французский спортсмен во время подготовки к новому сезону получил травму. Жаклен повредил левое запястье во время силовой тренировки, информирует Nordicmag.

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Отмечается, что персонал команды назвал повреждение несерьезным. Сам Эмильен забавно прокомментировал эпизод. "Когда ты слишком большой фанат Бензема", – написал 25-летний биатлонист в своем Instagram.

Заметим, что Карим Бензема выступает с похожей повязкой из-за перелома пальца на Евро-2020, где успел забить 2 гола в 3-х матчах группового этапа.

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