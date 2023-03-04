"Шокирован результатом. Команда всегда должна выходить из зимы как-то злее, адекватнее. Был шанс зацепиться и побороться за чемпионство, попытаться догонять, а сейчас все просто и элементарно.

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Я шокирован даже не результатом, а игрой. Она была безэмоциональна. Я Динамо таким не помню, Луческу нужно что-то делать. Ну как "наелись" после сборов? Выходишь, профессиональная игра. Здесь что, много молодых? Попов, Сидорчук, Шепелев, Буяльский или может Караваев? Они должны выходить и говорить: "Эй, это киевское Динамо, вы что делаете?". Земля должна гореть. А так вышли, проигрывают 0:2 после первого тайма... Когда-то Спартак смогли обыграть после 0:2, а теперь Ингулец не могут. Должна быть какая-то ответственность", – резюмировал Цыганык в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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