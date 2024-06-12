– Александр Григорьевич, в кулуарах ходят разговоры, что у Ингульца уже есть новый главный тренер. Это правда?

– А кто?

– Пишут и про Кучука, и про Лавриненко, и про Дулуба.

– Ну, это не они.

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– А Задорожный?

– Тоже не он. Я еще подержу интригу. Пока эти тренеры на контрактах с другими клубами и решают вопросы. Я не могу больше рассказать. Переговоры ведем, но скажу уже, когда будет подписан контракт. Такого, как с Любеновичем, больше не будет.

– Ну а что там с Любеновичем не получилось, что вы объявили о его назначении, а он опроверг?

– Ой, бл*дь! Когда расскажу, то вся Украина оху*ет. Пока рассказывать не хочу. Ну это цирк. Я в футболе с таким столкнулся впервые, до сих пор не могу все это переварить.

– А с президентом Миная Валерием Пересоляком говорили на этот счет?

– А что я ему буду выговаривать? Он свои обязательства выполнил, отпустил Желько без проблем. У меня есть хорошая история на эту тему. Знал я одного бригадира. Прихожу как-то к нему в гости, а его жены нет. Говорю: "А где жена?". Он отвечает: "Да пошла корову доить и осталась у одного фермера ночевать". Я спрашиваю: "И часто такое бывает?". А он: "Да несколько раз в год". Такая же ху*ня и с Любеновичем. Валера уже его отправил, мы договорились, а тут он приходит обратно", – сказал Поворознюк в комментарии Sport Express.

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