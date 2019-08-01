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"Когда-то наши пути должны были разойтись": Жоржиньо – о Сарри и Лэмпарде

20:54 81 Читати українською
"Когда-то наши пути должны были разойтись": Жоржиньо – о Сарри и Лэмпарде
Маурицио Сарри и Жоржиньо / ФК Челси

Полузащитник Челси Жоржиньо прокомментировал уход Маурицио Сарри и работу с Фрэнком Лэмпардом.

"Работа с Лэмпардом – это новый опыт для меня. И мне нравится это, потому что я учусь. Я счастлив из-за того, что у меня есть такая возможность. Мне нравится учиться и узнавать новое. Думаю, работа с Лэмпардом принесет пользу и мне, и клубу.

"Агент воровал мои деньги, приходилось жить на 20 евро в неделю", – Жоржиньо рассказал о тяжелых первых шагах в Европе

Не могу сказать, что мне было грустно, когда я узнал о том, что Сарри уходит. Он был моим тренером, мы работали вместе на протяжении четырех лет, но пришло время, когда наши пути должны были разойтись. Я очень благодарен ему за то, что он дал мне шанс. Я многому у него научился. Однако сейчас я открыл новую страницу своей жизни. У меня новый тренер, а я должен усердно работать и учиться многому", – цитирует итальянца Sky Sports.

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Теги
Англия Жоржиньо Жоржиньо Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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