"Когда-то наши пути должны были разойтись": Жоржиньо – о Сарри и Лэмпарде

Полузащитник Челси Жоржиньо прокомментировал уход Маурицио Сарри и работу с Фрэнком Лэмпардом.

"Работа с Лэмпардом – это новый опыт для меня. И мне нравится это, потому что я учусь. Я счастлив из-за того, что у меня есть такая возможность. Мне нравится учиться и узнавать новое. Думаю, работа с Лэмпардом принесет пользу и мне, и клубу.

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Не могу сказать, что мне было грустно, когда я узнал о том, что Сарри уходит. Он был моим тренером, мы работали вместе на протяжении четырех лет, но пришло время, когда наши пути должны были разойтись. Я очень благодарен ему за то, что он дал мне шанс. Я многому у него научился. Однако сейчас я открыл новую страницу своей жизни. У меня новый тренер, а я должен усердно работать и учиться многому", – цитирует итальянца Sky Sports.

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