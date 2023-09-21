Летом пресса активно писала, что мерсисайдцы пытались подписать английского полузащитника, впрочем, Реал был настойчивее. В итоге Джуд Беллингем оказался в Мадриде, а Ливерпулю пришлось искать другого игрока.

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Юрген Клопп перед стартом Лиги Европы был на пресс-конференции и не следил за матчем "сливочных". Помощники специалиста показали результат игры в Мадриде. Клопп сначала удивленно посмотрел, а затем мило улыбнулся переспросив, действительно ли забил Беллингем. Улыбка застыла на лице немца на несколько секунд.

Напомним, что английский полузащитник блестяще дебютировал за Реал. В шести матчах за мадридцев Беллингем забил шесть голов и оформил одну результативную передачу.

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