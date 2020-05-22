"Когда подходила к Гвардиоле, то тряслись руки": Лобода – о волнении перед мировыми звездами

Ведущая прогами ПроФутбол Александра Лобода призналась, что порой испытывает мандраж в общении с известными игроками или тренерами.

"Не волнуюсь так во время интервью, как тогда, когда беру автограф. Когда в Харькове подходила к Пепу Гвардиоле, то тряслись руки. Очень волновалась. А также после матча Вальядолид – Реал, когда хотела взять автограф у Модрича.

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Не знала, что ему крикнуть, разве: "Я от Дарио Срны". Но так и не крикнула, он прошел в капюшоне, не остановился. Хотела бы пообщаться с Месси, но это очень сложно. Пытаюсь сделать это больше года – вообще никак, не могу сдвинуться с места", – цитирует Лободу Tribuna.

Напомним, журналистка совместно с Игорем Цыганыком ведет программу ПроФутбол более девяти лет – с марта 2011-го.

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