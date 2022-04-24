"Пока я в подростковом возрасте играл за Чукарички, меня хотели и Црвена Звезда, и Партизан, но на тот момент они не смогли выплатить миллионную компенсацию, которую просил мой клуб.

"Приоритетом Мудрика остается Шахтер": Де Дзерби готов отпустить звездного украинца при одном условии

Тогда поступило предложение от киевского Динамо. Мне было всего 18 лет, и моя мама не захотела, чтобы я уезжал так далеко от дома. Через полгода меня снова пригласили в Динамо, и я согласился. Уехать в Украину было непростым решением.

Когда я собирался уходить, я помню, как мы все плакали дома... Мама, папа, сестра и я. Я ушел и поначалу было очень тяжело. Я был молод, далеко от семьи. А Киев – это город с огромным количеством ночных клубов и, надо сказать, красивых девушек. Многое отвлекало меня от футбола в начале, и мне понадобилось три года, чтобы вписаться и начать демонстрировать хорошие результаты", – цитирует Нинковича Blic.Sport.

Напомним, сербский полузащитник находился на контракте в Динамо с 2004 по 2013 годы – за это время провел за киевлян 109 матчей, в которых забил 14 голов.

Динамо не дожало ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальный сейв Бойко и бессильная атака