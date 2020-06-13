"Когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно": Маркевич критически оценил уровень УПЛ

Знаменитый наставник не в восторге от нынешнего уровня чемпионата Украины. По мнению Мирона Богдановича, владельцы клубов должны вкладывать больше денег.

"Я сужу об уровне команд по играм в еврокубках. У нас чемпионат, никого не обижая, сегодня посредственный. А когда наши команды выходят в еврокубки, становится все понятно. У нас проблемы с рейтингом УЕФА. Вылетели из десятки, хотя были на седьмом месте . Надо думать, как наши команды в Лиге Европы и в Лиге чемпионов будут играть. Надо, чтобы они там себя проявляли.

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Шахтер показывает что-то, Динамо, к сожалению, не может выйти в группу. Надо больше вкладывать денег, не вижу другого выхода. Какие расходы, такие и футболисты. Многие клубы живут, чтобы продать футболистов и выжить", – рассказал Маркевич Meta-ratings.

Напомним, в еврокубковом сезоне 2019/20 честь Украины продолжает защищать только Шахтер, который должен сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЕ против Вольфсбурга. Динамо и Александрия не сумели пройти групповой турнир Лиги Европы.

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