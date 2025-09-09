Хаби Алонсо потерял некоторых игроков из-за травм. После международной паузы тренер Реала сможет рассчитывать на некоторые возвращения.

Лунин получил предложение от клуба с украинцами в составе – известен ответ игрока

Как сообщает The Athletic, Андрей Лунин, который повредил спину на разминке перед матчем против Майорки, вернется в состав уже на ближайший матч с Реал Сосьедадом.

Дани Себальйос также восстановился после своего повреждения. Что касается Эндрика и Эдуардо Камавинга, то тренерский штаб сначала планирует оценить их состояние перед тем, как включать в заявку на игру.

Джуд Беллингем может полноценно вернуться в состав в конце сентября, но клуб не будет спешить, чтобы избежать рецидива. Ферлан Менди до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил в апреле.

Напомним, Реал сыграет против Реал Сосьедада в субботу, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики