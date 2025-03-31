"Я говорил много раз о том, что когда Луческу пришел – Динамо не стало. То, как он играл, как предлагал играть и все остальное – это совсем другое Динамо. Многие тренеры, которые были в клубе, затормозили киевлян и сделали не тот стиль, который был раньше. Газзаев, Семин и Луческу. Стиль поведения, игры и подход – он не динамовский.

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А у Шовковского наоборот. Они с Федоровым понимают, что хотят от футболистов. Это обязательно должен знать каждый тренер. В стиле Шовковского нравится, что неплохо выходят, неплохо играют вперед, оборону разбирают много. Динамо сейчас бежит", – заявил Владислав Ващук в интервью SportArena.

Напомним, что Динамо в текущем сезоне лидирует в УПЛ после 22 туров и сохраняет отрыв в 4 очка от Александрии, которая идет второй в таблице. Мирча Луческу возглавлял «бело-синих» с 2020-го по 2023-й годы, завоевав во главе киевлян чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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