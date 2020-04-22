"Когда Луческу говорит, что создал Шахтер – мне становится смешно": Селюк раскритиковал экс-тренера "горняков"

Скандально известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свое восхищение системной работой донецкого Шахтера.

"Я говорю спасибо Богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: "Я сделал Шахтер" – мне становится смешно. Луческу нет, а Шахтер есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава богу, не проигрывает.

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Почему Шахтер успешен? Потому что там поставлена ​​система. Тренеры – иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в Роме, и он берет игроков из Шахтера. Таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты", – сказал Селюк в интервью изданию Championat.

Напомним, Луческу работал в Шахтере с 2004 по 2016 год. За этот период румынский наставник стал с "горняками" восьмикратным чемпионом Украины, а также выиграл 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а в сезоне 2008/09 победил в Кубке УЕФА.

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