toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Когда Луческу говорит, что создал Шахтер – мне становится смешно": Селюк раскритиковал экс-тренера "горняков"

15:08 136 Читати українською
"Когда Луческу говорит, что создал Шахтер – мне становится смешно": Селюк раскритиковал экс-тренера "горняков"
Дмитрий Селюк / Фото из открытых источников

Скандально известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свое восхищение системной работой донецкого Шахтера.

"Я говорю спасибо Богу, что он познакомил меня с таким человеком, как Ахметов. Человек-личность, у которого можно чему-то научиться. Он всегда глубоко, системно входит в дело. Когда Луческу говорит: "Я сделал Шахтер" – мне становится смешно. Луческу нет, а Шахтер есть. И клуб продолжает играть в Лиге чемпионов. По 0:5, слава богу, не проигрывает.

Луческу вошел в тройку лучших тренеров мира, не завершивших карьеру

Почему Шахтер успешен? Потому что там поставлена ​​система. Тренеры – иностранцы. Вот, например, Фонсека сейчас в Роме, и он берет игроков из Шахтера. Таким образом усиливается чемпионат Украины, усиливается конкуренция. Когда будет конкуренция на высоком уровне, тогда будут результаты", – сказал Селюк в интервью изданию Championat.

Напомним, Луческу работал в Шахтере с 2004 по 2016 год. За этот период румынский наставник стал с "горняками" восьмикратным чемпионом Украины, а также выиграл 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а в сезоне 2008/09 победил в Кубке УЕФА.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків

blog_ava
"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией": Денисов – о переменах на ТК Футбол
14:13
361
Теги
Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу Рома Рома Дмитрий Селюк Ринат Ахметов Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
14
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук