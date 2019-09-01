"Когда я возглавил Рому, был в похожей ситуации с Фонсекой", – Руди Гарсия вспомнил свое первое римское дерби

Бывший наставник Ромы Руди Гарсия вспомнил, в каком психологическом состоянии была команда после его прихода и сравнил ту ситуацию с нынешней.

"Когда я возглавил Рому, от двух римлян, Франческо Тотти и Даниэле де Росси, я узнал, что значит жить римским дерби. В разговорах с ними можно было прочувствовать весь тот вес, который был взвален на их плечи. В таких условиях легко потерять трезвость ума.

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К счастью, на меня это не давило. Я знаю Фонсеку, он хороший тренер и не нуждается в моих советах. Он знает, что в дерби не играют – дерби выигрывают.

В этом матче нет фаворита. Я смотрел матч Ромы против Дженоа и понял, что ей нужно укрепить защиту. Крис Смоллинг может оказаться удачным приобретением.

Нападающие могут решить исход матча, но я буду наблюдать за Лоренцо Пеллегрини, который, на мой взгляд, может дать Роме преимущество.

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Когда я возглавил Рому, ее психология была разрушена, а руководство клуба было недовольно тем, что придется сыграть в дерби на ранней стадии сезона.

Я же увидел в этом шанс уйти от прошлых неудач и начать все заново. Мне кажется, Фонсека сейчас в схожей ситуации", – сказал Гарсия La Gazzetta dello Sport.