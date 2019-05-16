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"Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ": Зинченко – о матче с Уотфордом

16 мая 11:20 194 Читати українською
"Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ": Зинченко – о матче с Уотфордом
Александр Зинченко / соцсети

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал интервью перед финальным матчем Кубка Англии против Уотфорда.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

"Честно говоря, ощущение играть в финале на Уэмбли невероятное. Финал всегда особенный и мы не можем дождаться его.

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Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ. Не знаю, как для других игроков, но для меня это именно так.

Я мечтаю играть на самом высоком уровне, и я не знал, что я буду здесь и буду готовиться к финалу Кубка Англии. Мечты сбываются.

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Уотфорд имеет замечательных футболистов, особенно впереди. Мне нравится их тренер и стиль игры. Уверен, что против них будет трудно, но считаю, что наша цель – показывать в каждой игре, кто мы есть", – цитирует Зинченко Daily Mail.

Матч Манчестер Сити – Уотфорд состоится 18 мая в 19:00 по киевскому времени.

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