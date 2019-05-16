"Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ": Зинченко – о матче с Уотфордом

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал интервью перед финальным матчем Кубка Англии против Уотфорда.

"Честно говоря, ощущение играть в финале на Уэмбли невероятное. Финал всегда особенный и мы не можем дождаться его.

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Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ. Не знаю, как для других игроков, но для меня это именно так.

Я мечтаю играть на самом высоком уровне, и я не знал, что я буду здесь и буду готовиться к финалу Кубка Англии. Мечты сбываются.

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Уотфорд имеет замечательных футболистов, особенно впереди. Мне нравится их тренер и стиль игры. Уверен, что против них будет трудно, но считаю, что наша цель – показывать в каждой игре, кто мы есть", – цитирует Зинченко Daily Mail.

Матч Манчестер Сити – Уотфорд состоится 18 мая в 19:00 по киевскому времени.